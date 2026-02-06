Projection Dessin Animé Padington au Pérou Station d’Artouste Laruns

Projection Dessin Animé Padington au Pérou

Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu. .

Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

English : Projection Dessin Animé Padington au Pérou

