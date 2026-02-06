Projection Dessin Animé Padington au Pérou Station d’Artouste Laruns
Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-03-04
Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu. .
Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
L’événement Projection Dessin Animé Padington au Pérou Laruns a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées