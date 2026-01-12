PROJECTION DIAPORAMA rue Georges Desclaude Saintes

PROJECTION DIAPORAMA

rue Georges Desclaude Lycée Georges Desclaude Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

AccordéoNosVélos vous invite à une séance projection accompagnée d’un accordéon en direct. Agnès et Gérard Gasnet-Pérou vous partageront leur périple à vélo autour du monde, qui a duré 2 ans et 7 mois. Témoignages, échanges et dédicaces sont au programme.

rue Georges Desclaude Lycée Georges Desclaude Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 93 11 95 etoilclown@gmail.com

English :

AccordéoNosVélos invites you to a screening accompanied by live accordion music. Agnès and Gérard Gasnet-Pérou will share with you their bicycle journey around the world, which lasted 2 years and 7 months. Testimonials, discussions and book signings are on the program.

