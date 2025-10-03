Projection d’Ici Brazza : chronique d’un terrain vague d’Antoine Boutet Centre Wallonie Bruxelles-Salle de Théâtre Paris

Projection d’Ici Brazza : chronique d’un terrain vague d’Antoine Boutet Centre Wallonie Bruxelles-Salle de Théâtre Paris vendredi 3 octobre 2025.

Ici Brazza est la chronique de terrain d’une transformation radicale du paysage urbain à l’échelle d’un vaste secteur de la métropole bordelaise, situé le long de la Garonne.

Projection dans le cadre du cycle La Ville, la Terre, les Hommes / les Yeux doc à midi, au Centre Wallonie-Bruxelles Paris, partenaire de La Cinémathèque du documentaire à la Bpi

Centre Wallonie Bruxelles-Salle de Théâtre 44 Rue Quincampoix, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France

