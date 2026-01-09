Projection Dieuze La femme de ménage Salle de la Délivrance Dieuze

Projection Dieuze La femme de ménage

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-02-04 20:15:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.Tout public

6 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

English :

In search of a fresh start, Millie accepts a position as live-in maid to Nina and Andrew Winchester, a couple as wealthy as they are enigmatic. What seems like the ideal job quickly turns into a dangerous game of seduction, secrets and manipulation. Behind the closed doors of Winchester Manor lies a world of pretense and unexpected revelations? A whirlwind of suspense and scandal that will keep you on the edge of your seat until the very last second.

