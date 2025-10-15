Projection Dieuze Rembrandt Les Salines Royales Dieuze

Les Salines Royales Ciné Salines « La Délivrance » Dieuze Moselle

Tarif : 5.5 EUR

5.5

Tarif réduit

Date et horaire :

15 octobre 2025 20:15:00

fin : 18 octobre 2025

Dates :

15, 17, 18, 19 octobre 2025

Claire et Yves, physiciens de formation, travaillent dans le nucléaire depuis toujours. Lors d’une visite à la National Gallery, Claire va être bouleversée par trois toiles de Rembrandt. Cette rencontre avec ces trois œuvres magistrales va les changer à jamais.Tout public

5.5 .

Les Salines Royales Ciné Salines « La Délivrance » Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

English :

Claire and Yves, physicists by training, have always worked in the nuclear industry. During a visit to the National Gallery, Claire is overwhelmed by three Rembrandt paintings. Their encounter with these three masterpieces will change them forever.

German :

Claire und Yves sind ausgebildete Physiker und arbeiten seit jeher in der Atomindustrie. Bei einem Besuch in der National Gallery wird Claire von drei Gemälden von Rembrandt überwältigt. Die Begegnung mit diesen drei meisterhaften Werken wird sie für immer verändern.

Italiano :

Claire e Yves, fisici di formazione, hanno sempre lavorato nell’industria nucleare. Durante una visita alla National Gallery, Claire viene travolta da tre dipinti di Rembrandt. L’incontro con questi tre capolavori li cambierà per sempre.

Espanol :

Claire e Yves, físicos de formación, siempre han trabajado en la industria nuclear. Durante una visita a la National Gallery, Claire queda sobrecogida por tres cuadros de Rembrandt. Su encuentro con estas tres obras maestras les cambiará para siempre.

