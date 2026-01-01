Projection discussion cocooning la belle saison – Mont St Jean café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean

Projection discussion cocooning la belle saison – Mont St Jean

café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 23:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Deux adhérentes de notre association ont constaté l’absence de lieux de lutte pour les droits LGBTQIA+ et une difficulté à se rencontrer dans notre belle région de l’Auxois. Elles aimeraient créer un espace de rencontre et d’échange autour de ces sujets. Un collectif, le collectif Paille’ttes est né.

Dans un premier temps, pour donner de la visibilité à leur idée, elles ont pensé à une projection du film La Belle Saison de Catherine Corsini sorti en 2015, qui aborde des questions féministes au temps de la lutte pour le droit à l’IVG et un vécu de lesbianisme en milieu rural.

Cette première soirée est ouverte à tous-tes, avec l’intention toutefois que ce soit un moment d’abord pour les personnes concernées. Elles ont imaginé une projection cocooning, avec coussins, plaids…et petits trucs à grignoter et puis un temps d’échange suivant le film.

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial et gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire d’amour fait basculer leurs vies. .

café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

