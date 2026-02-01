Projection discussion Des chemins en commun Marigny-l’Église

Projection discussion Des chemins en commun Marigny-l’Église samedi 21 février 2026.

Projection discussion Des chemins en commun

Salle des fêtes Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Projection discussion du film Des chemins en commun
Film de Laurent Bouit

Projection suivi d’un verre de l’amitié
Samedi 21 février 18h00   .

Salle des fêtes Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection discussion Des chemins en commun

L’événement Projection discussion Des chemins en commun Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-02-12 par Maison du Tourisme PNRM