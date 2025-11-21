Projection / discussion « Inside Gaza » – Hélène LAM-TRONG Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 14:30 – 16:30

Projection du documentaire Inside Gaza / Discussion avec la réalisatrice Hélène Lam-Trong.Lauréate du prix Albert-Londres, la réalisatrice Hélène LAM TRONG présente Inside Gaza, un documentaire bouleversant réalisé par les journalistes de l’AFP piégés au cœur du conflit.Bloqués dans l’enclave, comme les deux millions de Gazaouis, ils filment, témoignent et survivent sous les bombardements, portés par leur devoir d’informer.À travers leurs images et leurs récits, le film dévoile les conditions extrêmes du reportage de guerre et met des visages sur ce conflit auquel la presse internationale n’a pas eu accès.La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice. Cycle géopolitique coordonné et animé par Ulrich Huygevelde (Geopolis – Euradio)

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000

