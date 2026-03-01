Projection-discussion L’enfeuillement du monde Cinéma Le Montmorélien Montmoreau

Projection-discussion L’enfeuillement du monde

Cinéma Le Montmorélien Avenue d’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 20:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Film documentaire dans le cadre de la semaine de la forêt.

.

Cinéma Le Montmorélien Avenue d’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 76 09 ajm.cinema@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection-discussion L’enfeuillement du monde

Documentary film as part of Forest Week.

L’événement Projection-discussion L’enfeuillement du monde Montmoreau a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Sud Charente