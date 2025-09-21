Projection-discussion « Mon Oncle » de Jacques Tati CinéMassy Massy

Projection-discussion pour les Journées européennes du patrimoine

Mon oncle de Jacques Tati

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un personnage rêveur et bohème qui habite un quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents, résident quant à eux dans une villa moderne et luxueuse, où ils mènent une existence monotone et aseptisée. Un jour que Gérard rentre d’une énième virée avec son oncle, M. Arpel prend la décision d’éloigner son fils de M. Hulot.

La projection sera suivie d’une discussion avec l’association Massystoric.

Tarif unique 5,50€

CinéMassy Place de France 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France 0160131515 https://www.cinemassy.com https://www.instagram.com/cinemassy/;https://www.facebook.com/CineMassyArtetEssai CinéMassy est un cinéma d’art et essai labellisé Europa Cinémas, doté de trois salles et situé sur la Place de France, au coeur du quartier Opéra à Massy (91). Séances spéciales, ateliers créatifs, rencontres, débats, CinéMassy est un cinéma propice à la découverte grâce à ses différents cycles et évènements mensuels. Notre programmation est ouverte à tous les âges et à tous les goûts : films jeune public, grands classiques, films indépendants, ou encore films cultes vous attendent chaque mois dans nos salles. Fortement engagé dans l’apprentissage et la transmission, CinéMassy sort également de la simple diffusion en initiant les jeunes et les moins jeunes aux coulisses du septième art, via des actions d’éducation à l’image. Proximité, curiosité, convivialité : osez franchir nos portes ! RER B (conseillé) : arrêt Les Baconnets puis 10 min à pied ou bus 119 / 319 arrêt Place de France ; RER C : Arrêt Massy Palaiseau puis bus 119 / 319 arrêt Place de France (20 min) ; En voiture : Parking de l’Opéra, Parking Place des Italiens

Carlotta Distribution