Projection-discussion Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon
Projection-discussion Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon mercredi 12 novembre 2025.
Projection-discussion
Rue du Presbytère La n°3 Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12 22:30:00
2025-11-12
Documentaire sur la transmission en agriculture, 52 minutes de témoignages d’un couple, des citoyens qui l’entourent et des potentiels repreneurs. .
Rue du Presbytère La n°3 Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne
