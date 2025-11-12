Projection-discussion Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon

Projection-discussion

Rue du Presbytère La n°3 Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12 22:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Documentaire sur la transmission en agriculture, 52 minutes de témoignages d’un couple, des citoyens qui l’entourent et des potentiels repreneurs. .

Rue du Presbytère La n°3 Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

