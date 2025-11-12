Projection-discussion Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection-discussion

Rue du Presbytère La n°3 Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12 22:30:00

2025-11-12

Documentaire sur la transmission en agriculture, 52 minutes de témoignages d’un couple, des citoyens qui l’entourent et des potentiels repreneurs.   .

