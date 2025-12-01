Projection Dites lui que je l’aime Emeraude cinéma Dinan
Projection Dites lui que je l’aime Emeraude cinéma Dinan vendredi 12 décembre 2025.
Projection Dites lui que je l’aime
Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Emeraude Cinéma Dinan vous invite pour la projection exceptionnelle du film Dites-lui que je l’aime !
La projection sera présentée par la réalisatrice Romane Bohringer !
Romane décide d’adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l’obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée quand elle avait neuf mois. .
Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87
English :
L’événement Projection Dites lui que je l’aime Dinan a été mis à jour le 2025-12-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme