Projection Dites lui que je l’aime Emeraude cinéma Dinan

Projection Dites lui que je l’aime

Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Emeraude Cinéma Dinan vous invite pour la projection exceptionnelle du film Dites-lui que je l’aime !

La projection sera présentée par la réalisatrice Romane Bohringer !

Romane décide d’adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l’obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée quand elle avait neuf mois. .

Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

English :

L’événement Projection Dites lui que je l’aime Dinan a été mis à jour le 2025-12-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme