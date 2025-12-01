Projection doc LE GLACIER BLANC en présence du réalisateur L’Étoile Cinéma Saulieu
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Début : 2025-12-18 20:30:00
Jeudi 18 décembre à 20h30, nous avons le plaisir d’accueillir le réalisateur Charles Lavilanie à l’occasion de la projection de son documentaire LA VOIX DU GLACIER BLANC !
Quel est l’impact de la fonte des glaciers sur notre avenir ? C’est dans le but de trouver des réponses à cette question que 7 étudiants sont partis à la conquête de leur premier sommet au cœur du massif des Écrins. Totalement novices à la haute montagne, les jeunes Chalonnais se sont lancés à l’assaut de La Roche Faurio avec une oreille attentive à La voix du Glacier Blanc , grand témoin du retrait des glaciers Alpins. Un documentaire qui allie aventure humaine et prise de conscience écologique d’une jeunesse attentive à son avenir.
Durée 52′ Tarif unique 4 €
+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
