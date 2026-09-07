Projection documentaire à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières, Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières

Informations pratiques

Projection documentaire à l’espace d’accueil Mémoire du maquis – plateau des Glières 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

PROJECTION DOCUMENTAIRE « VIVRE LIBRE OU MOURIR »

Ce film documentaire regroupant photos d’époque, films d’archives et reconstitutions raconte la Résistance en Haute-Savoie, et plus particulièrement sur le plateau des Glières en 1944.

Dès 8 ans

Samedi et dimanche 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h / durée : 52 min

Espace d’accueil Mémoire du maquis

ALERTES METEO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 21 31

Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/

PROJECTION DOCUMENTAIRE « VIVRE LIBRE OU MOURIR »

©Dep74 _Gilles Piel