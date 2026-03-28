Projection documentaire animalier Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies
Projection documentaire animalier Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies mercredi 1 avril 2026.
Projection documentaire animalier Micro Folie
Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Les animaux s’envoient en l’air. Projection sur les premiers vols des animaux, loin d’être une partie gagnée d’avance. Sur réservation
.
Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 41 84
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English :
Animals take to the air. Projection on the first flights of animals, far from being a game won in advance. On reservation
L’événement Projection documentaire animalier Micro Folie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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