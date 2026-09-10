Informations pratiques

Projection documentaire « Au son des sabots » Café associatif des Gallets Rennes Samedi 26 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre et consciente

Ce documentaire raconte le quotidien des chevaux territoriaux de Questembert, commune Morbihannaise.

AU SON DES SABOTS est une immersion dans un mode de vie qui nous vient tout droit du passé et pourtant résolument moderne : la traction animale au service des villes.

À Questembert, petite ville de Bretagne, Marie et Justine, employées au travaux publics, vivent leur quotidien professionnel, des plus original, avec deux juments.

Entre Morgane, formatrice et cochère professionnelle, et Kim, jeune stagiaire, prend forme une discussion à partir de leurs questionnements sur les réalités des projets du cheval territorial.

Plus d’infos : [https://ausondessabots.ca/](https://ausondessabots.ca/)

Diffusion à 20h suivi d’un débat. A Rennes, des chevaux ont travaillé de la même manière, mais des mouvements anti-spécistes ont freiné le projet. Aujourd’hui, les boxes sont là, mais les chevaux ne travaillent plus au parc des Gayeulles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T22:00:00.000+02:00

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https://bio.site/cafegallets

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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