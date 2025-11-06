Projection documentaire Bande son pour un coup d’état de Johan Grimonprez D’Jazz Nevers Festival Ciné Mazarin Nevers

Projection documentaire Bande son pour un coup d’état de Johan Grimonprez D’Jazz Nevers Festival

Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l’ONU pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Dans ce pays en proie à la guerre civile, les sous-sols, riches en uranium, attisent les ingérences occidentales. L’ONU devient alors l’arène d’un bras de fer géopolitique majeur et Louis Armstrong, nommé “Ambassadeur du Jazz », est envoyé en mission au Congo par les États-Unis, pour détourner l’attention du coup d’État soutenu par la CIA…

L’occasion de revoir à l’écran Louis Armstrong, Art Blakey, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Abbey Lincoln, Max Roach, Nina Simone, Miriam Makeba, John Coltrane, Duke Ellington, Melba Liston, Eric Dolphy, Charles Mingus, Ornette Coleman.

Récompenses

Grand Prix documentaire musical au FIPADOC 2025

Grand Jury Documentary Award Special Mention Movies that Matter Festival 2024

Best Film Documentary Competition Sofia International Film Festival 2024

Winner World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematic Innovation Sundance Film Festival 2024

Best Belgian Documentary Jury Award Docville 2024

Fischer Peter Wintonick Audience Award for International Film over 50’ Thessaloniki international Documentary Festival .

Ciné Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 88 51 billetterie@bigbangjazz.com

