Projection documentaire Bolivie, Pérou, au pays des incas

4 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Par Rolf Martin

Sylvie et Claude Kuhn nous invitent à partager leur exploit sportif à vélo à travers la Bolivie et le Pérou. Deux pays andins, qui ont en commun la langue espagnole et la civilisation des Incas. Un périple de 3000 km à vélo sur 4000 km au total, le long de la cordillère des Andes, avec parfois des cols et des plateaux à plus de 4000m à franchir. Un voyage haut en couleur avec des paysages époustouflants comme le désert d’Atacama, le plus aride du monde, le salar d’Uyuni, un désert de sel, des cités mythiques comme le Machu Picchu, le lac Titicaca et ses îles flottantes, des canyons, des paysages arides, des sommets enneigés, des villes au passé prestigieux.

Des rencontres au hasard des pistes, partout un accueil chaleureux. .

4 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

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L’événement Projection documentaire Bolivie, Pérou, au pays des incas Brumath a été mis à jour le 2026-03-17 par Ville de Brumath