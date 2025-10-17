Projection documentaire CULTIVER LA PLUIE Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie

Projection documentaire CULTIVER LA PLUIE Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 17 octobre 2025.

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Des choses à boire et à manger
Projection en présence des auteurs François Rouilley et Sabine Becker
Pizzas au feu de bois dès 18h18   .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72  contact@lefrugie.fr

