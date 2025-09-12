Projection documentaire « DALLEUSES » Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Projection documentaire « DALLEUSES » Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine vendredi 12 septembre 2025.

« Qui a tué la gourmandise féminine ? », se demande l’autrice Lauren Malka dans son essai « Mangeuses ». Pour répondre à cette question cruciale, David Mus de Télé Chez Moi, Mačko Dràgàn du journal niçois Mouais et elle-même sont allés à la rencontre de femmes qui témoignent de leurs propres troubles présents ou passés.

Quels liens font-elles avec le capitalisme, le patriarcat, leur famille et leur histoire personnelle ? Comment sortir des injonctions, souvent masculines, qui pervertissent notre relation à la nourriture ?

Des paroles fortes, intimes, parfois crues, à retrouver lors de cette projection publique, libre et gratuite à Communal. Avec les témoignages de Lauren, Leïla, Jeanne, Mamane, Edwige, Emma, Laura, Julia, Léa et Magalie. Chanson de générique : « L’appétit », de Nina Dotti. Montage et musiques additionnelles : David Mus.

Cette projection sera suivie d’un débat avec Lauren Malka (autrice du livre) et Macko Dragan (réalisateur du film)

«Dalleuses», un film documentaire féministe et culinaire à dévorer ou savourer sans se priver. La projection sera suivie d’un débat avec Lauren Malka et le co-réalisateur M. Dràgàn

Le vendredi 12 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-12T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-12T19:00:00+02:00_2025-09-12T21:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/projection-documentaire-mangeuses-de-lauren-malka/