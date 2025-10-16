Projection documentaire Dans le coeur des vivants Meymac

Projection documentaire Dans le coeur des vivants Meymac jeudi 16 octobre 2025.

Projection documentaire Dans le coeur des vivants

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Projection documentaire exceptionnel, Dans le coeur des vivants accpompagner les sans-abris de Toulouse dans leur dernier voyage.

Projection suivie d’un échange convivial avec la réalisatrice Marielle Duclos, médecin et membre de l’association Goutte de vies .

Entrée libre .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com

English : Projection documentaire Dans le coeur des vivants

German : Projection documentaire Dans le coeur des vivants

Italiano :

Espanol : Projection documentaire Dans le coeur des vivants

L’événement Projection documentaire Dans le coeur des vivants Meymac a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze