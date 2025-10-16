Projection documentaire Dans le coeur des vivants Meymac
Place de l’Église Meymac Corrèze
Projection documentaire exceptionnel, Dans le coeur des vivants accpompagner les sans-abris de Toulouse dans leur dernier voyage.
Projection suivie d’un échange convivial avec la réalisatrice Marielle Duclos, médecin et membre de l’association Goutte de vies .
Entrée libre .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com
