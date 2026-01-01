Projection documentaire Dans le sillage des dauphins Route de Saint-Renan Plouarzel

Projection documentaire Dans le sillage des dauphins

Route de Saint-Renan Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Projection au château de Kerveatoux du film Dans le sillage des dauphins réalisé par Franck Gicquiaud. Ce film poétique et immersif vous plonge au cœur de la mer d’Iroise, territoire emblématique des dauphins, révélant leur beauté et leur fragilité face aux changements environnementaux. La projection sera suivie d’un débat avec Franck Gicquiaud et Astrolab Expéditions.

Sur inscription. .

Route de Saint-Renan Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

