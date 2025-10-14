Projection documentaire du film Ménopositive Espace Culturel de Quingey Quingey

Projection documentaire du film Ménopositive Espace Culturel de Quingey Quingey mardi 14 octobre 2025.

Projection documentaire du film Ménopositive

Espace Culturel de Quingey 16 rue de l’école Quingey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 22:00:00

Date(s) :

2025-10-14

A 20h projection du documentaire Ménopositive d’Anne Cutaia, suivie d’un échange avec Frauke Becker (gynécologue) et Clémence Cornet (sage-femme). Entrée libre et gratuite, réservation possible auprès de la médiathèque. .

Espace Culturel de Quingey 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 63 88 57 lesmotsdelaloue.mediatheque@gmail.com

English : Projection documentaire du film Ménopositive

German : Projection documentaire du film Ménopositive

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection documentaire du film Ménopositive Quingey a été mis à jour le 2025-10-08 par DOUBS TOURISME