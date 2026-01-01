Projection documentaire du film Ménopositive Médiathèque du Pays de Quingey Quingey

Projection documentaire du film Ménopositive

Médiathèque du Pays de Quingey
15 rue des Salines
Quingey
Doubs

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 18:30:00

2026-01-24

Spectacle de théâtre Le Jardin Extraordinaire par l’Empyrée Compagnie 6 contes avec des grenouilles, des statues, des zèbres, une fée, un chat,..

Adultes et enfants dès 6 ans, entrée libre.

A 17h à la Médiathèque du Pays de Quingey.

Inscription recommandée. .

Médiathèque du Pays de Quingey
15 rue des Salines
Quingey 25440
Doubs
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 81 63 88 57
lesmotsdelaloue.mediatheque@gmail.com

