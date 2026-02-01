Projection documentaire Echos d’estives

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Projection du film-documentaire Echos d’estives la traversée des Pyrénées à la rencontre des éleveurs transhumants .

Partez à la rencontre de celles et ceux qui vivent la transhumance. Ce documentaire retrace l’aventure de Leïla Marliac et Léna Corsaut qui à l’été 2024 sont allées à la rencontre de celles et ceux qui accompagnent et veillent sur les troupeaux en estive.

La projection sera suivie d’un échange avec un éleveur.

Gratuit, ouvert à tous.

Places limitées, réservation conseillée. .

English :

Screening of the documentary film Echos d’estives la traversée des Pyrénées à la rencontre des éleveurs transhumants .

Meet the people who live transhumance. This documentary retraces the adventure of Leïla Marliac and Léna Corsaut who, in the summer of 2024, went to meet the men and women who accompany and look after the herds in the summer pastures.

The screening will be followed by a discussion with a farmer.

