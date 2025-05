PROJECTION DOCUMENTAIRE ET VENTE DE LIVRE – Pont de Montvert Sud Mont Lozère, 17 mai 2025 18:30, Pont de Montvert Sud Mont Lozère.

Lozère

PROJECTION DOCUMENTAIRE ET VENTE DE LIVRE Salle Polyvalente Pont de Montvert Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

L’auteur Matthieu Mercier présentera ses deux guides Gorges et Rivières entre Causses et Cévennes, et Gorges et Rivières des Cévennes aux Garrigues, avant la projection du film documentaire « Dourbie, troubles en eaux claires « . Les guides seront mis en vente.

Matthieu Mercier présente les rivières des Cévennes à 18h30. L’auteur présentera ses deux guides qu’il dédicacera avant la projection du film documentaire « Dourbie, troubles en eaux claires » à 20h

Découvrez ses ouvrages passionnants

– Gorges et Rivières entre Causses et Cévennes

et

– Gorges et Rivières des Cévennes aux Garrigues

Les guides seront mis en vente.

C’est occasion de mieux connaitre notre patrimoine naturel. .

Salle Polyvalente Pont de Montvert

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 9 72 66 06 24

English :

Author Matthieu Mercier will present his two guides Gorges et Rivières entre Causses et Cévennes, and Gorges et Rivières des Cévennes aux Garrigues, before screening the documentary film « Dourbie, troubles en eaux claires ». The guides will be on sale.

German :

Der Autor Matthieu Mercier wird seine beiden Führer Gorges et Rivières entre Causses et Cévennes, und Gorges et Rivières des Cévennes aux Garrigues vorstellen, bevor der Dokumentarfilm « Dourbie, troubles en eaux claires » gezeigt wird. Die Reiseführer werden zum Verkauf angeboten.

Italiano :

L’autore Matthieu Mercier presenterà le sue due guide Gorges et Rivières entre Causses et Cévennes, e Gorges et Rivières des Cévennes aux Garrigues, prima della proiezione del film documentario « Dourbie, troubles en eaux claires ». Le guide saranno in vendita.

Espanol :

El escritor Matthieu Mercier presentará sus dos guías Gorges et Rivières entre Causses et Cévennes, y Gorges et Rivières des Cévennes aux Garrigues, antes de proyectar el documental « Dourbie, troubles en eaux claires ». Las guías estarán a la venta.

L’événement PROJECTION DOCUMENTAIRE ET VENTE DE LIVRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-05-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère