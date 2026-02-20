Projection documentaire Kristos, le dernier enfant Éourres
Projection documentaire Kristos, le dernier enfant Éourres mardi 3 mars 2026.
Projection documentaire Kristos, le dernier enfant
Salle du Lézard vert Éourres Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Film documentaire de Giulia Amati (2022) 88 mn
Dans le cadre du Prix du Public Les Yeux Docs & du cycle documentaire des Bibliothèques.
.
Salle du Lézard vert Éourres 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 54 52 26 biblio.meouge@net-c.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Documentary film by Giulia Amati (2022) 88 mn
As part of the Prix du Public Les Yeux Docs & the Bibliothèques documentary cycle.
L’événement Projection documentaire Kristos, le dernier enfant Éourres a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Sisteron Buëch