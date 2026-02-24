Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit 8 € tout publicGratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolairesRéservation obligatoire Tout public

Réservation obligatoire Titre anglais : The Hippocratic DilemmaDocumentaire réalisé par Guillaume Estivie • Écrit par Guillaume EstivieFrance • 2025 • 52 minutes • CouleurA découvrir prochainement sur la chaîne LCP-Assemblée nationale et France 3 Région. Au Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, Guillaume Durand est à la tête de la première Consultation d’Éthique Clinique de France dirigée par un philosophe. Il s’agit d’un comité se réunissant régulièrement pour apporter une aide aux médecins, aux patients et leurs proches, face à des situations difficiles. Les cas exposés abordent des sujets qui interrogent nos normes et nos systèmes de pensée. Chacun des cas est traité à travers un prisme sensible et humain, car incarné par des personnes en conscience, se trouvant à un instant crucial suspendue à la décision finale de la Consultation d’éthique. Il est précieux de découvrir à quel point le corps médical se remet en question, et ose de plus en plus faire part de ses doutes. En suivant les protagonistes dans leurs décisions complexes, on découvre alors toute la dynamique qui façonne la pratique de l’éthique clinique. Produit par 416 Prod et réalisé par Guillaume Estivie, « **Le dilemme d’Hippocrate** » sera diffusé courant 2026 sur la chaîne LCP – Assemblée nationale (co-productrice du documentaire) et France 3 régional et a récemment été sélectionné au Festival International du Film Documentaire – FIPADOC 2026 qui se tiendra du 23 au 31 janvier à Biarritz ainsi qu’au Festival de Luchon – Fictions & Documentaires du 4 au 7 février 2026.

Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes 44000

