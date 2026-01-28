Projection documentaire Le Goût des Souvenirs Royan 1980-1999 Partie 2 Musée Royan

Projection documentaire Le Goût des Souvenirs Royan 1980-1999 Partie 2

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-03-05

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Réalisateurs Jacques Daury et Michel Gemon (52 min)

(Re)découvrez les animations des années 80 à Royan.

English :

Directors: Jacques Daury and Michel Gemon (52 min)

(Re)discover the animations of the 80s in Royan.

