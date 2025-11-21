Projection documentaire Les esprits libres Place de la Mairie Landudec

Projection documentaire Les esprits libres

Place de la Mairie Espace Gilbert Le Bars Landudec Finistère

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Les esprits libres de Bertrand Hagenmüller, c’est l’histoire d’une folle aventure où patients atteints de la maladie d’Alzheimer et soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique faite de théâtre, de musique et de poésie. Dans cette grande maison ouverte, l’accompagnement prend une tout autre forme plus de blouses blanches ni de couloirs aseptisés mais des esprits libres et bien vivants. .

Place de la Mairie Espace Gilbert Le Bars Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

