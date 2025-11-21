Projection Documentaire Les Passeurs du Val d’Amour Hôtel La Clairière de Chaux La Vieille-Loye

Projection Documentaire Les Passeurs du Val d’Amour

Les Ami.e.s de la Clairière de Chaux organisent la diffusion du Documentaire

Les Passeurs du Val d’Amour

le vendredi 21 Novembre à 20h30 à l’auberge La Clairière de Chaux

à La Vieille-Loye

BAR OUVERT à partir de 19h30

Pour ne pas oublier.

Tandis que d’aucuns collaboraient avec l’occupant, d’autres risquaient leur vie pour aider des hommes et des femmes à passer en zone libre.

Dès le début de l’occupation nazie, des habitants du Val d’Amour ont accueilli ces clandestins qui parcouraient la forêt de Chaux pour gagner Montbarrey via La Vieille-Loye et traverser la Loue.

L’association pour la Mémoire de la Résistance leur rend hommage au travers de ce documentaire qui nous fait découvrir leur histoire.

Le Verre de la Fraternité sera offert à l’issue de la projection

Horaires

20h30

Bar ouvert à partir de 19h30 .

Hôtel La Clairière de Chaux 2 Rue du Chalet La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 54 35 70 65 corsinijf@orange.fr

