Projection/documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite Musée Royan mercredi 9 juillet 2025.

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-09

fin : 2025-08-28

2025-07-09 2025-08-28

5 janvier 1945. Ils étaient à Royan sous le bombardement.

Des décennies plus tard, ils se souviennent de ces heures

tragiques et leur émotion est intacte.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

january 5, 1945. They were in Royan during the bombing.

Decades later, they still remember those tragic hours

and their emotion is intact.

German :

5. Januar 1945. Sie waren in Royan unter dem Bombardement.

Jahrzehnte später erinnern sie sich an diese Stunden

tragischen Ereignisse und ihre Emotionen sind ungebrochen.

Italiano :

5 gennaio 1945. Si trovavano a Royan durante il bombardamento.

A distanza di decenni, ricordano ancora quelle tragiche ore

e la loro emozione è intatta.

Espanol :

5 de enero de 1945. Estaban en Royan durante el bombardeo.

Décadas después, aún recuerdan aquellas trágicas horas

y su emoción está intacta.

