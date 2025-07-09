Projection/documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite Musée Royan
Projection/documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite Musée Royan mercredi 9 juillet 2025.
Projection/documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-07-09
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-07-09 2025-08-28
5 janvier 1945. Ils étaient à Royan sous le bombardement.
Des décennies plus tard, ils se souviennent de ces heures
tragiques et leur émotion est intacte.
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
january 5, 1945. They were in Royan during the bombing.
Decades later, they still remember those tragic hours
and their emotion is intact.
German :
5. Januar 1945. Sie waren in Royan unter dem Bombardement.
Jahrzehnte später erinnern sie sich an diese Stunden
tragischen Ereignisse und ihre Emotionen sind ungebrochen.
Italiano :
5 gennaio 1945. Si trovavano a Royan durante il bombardamento.
A distanza di decenni, ricordano ancora quelle tragiche ore
e la loro emozione è intatta.
Espanol :
5 de enero de 1945. Estaban en Royan durante el bombardeo.
Décadas después, aún recuerdan aquellas trágicas horas
y su emoción está intacta.
L’événement Projection/documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite Royan a été mis à jour le 2025-07-18 par Mairie de Royan