Projection Documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite Musée Royan

Projection Documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-09

5 janvier 1945. Ils étaient à Royan sous le bombardement.

Des décennies plus tard, ils se souviennent de ces heures

tragiques et leur émotion est intacte.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

january 5, 1945. They were in Royan during the bombing.

Decades later, they still remember those tragic hours

and their emotion is intact.

L’événement Projection Documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite Royan a été mis à jour le 2026-02-24 par Mairie de Royan