Projection Documentaire Nous y étions, deuxième partie 5 janvier 1945 Bombardement de Royan, une ville entièrement détruite Musée Royan jeudi 9 avril 2026.
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Jeudi 2026-04-09 10:30:00
2026-04-23
2026-04-09
5 janvier 1945. Ils étaient à Royan sous le bombardement.
Des décennies plus tard, ils se souviennent de ces heures
tragiques et leur émotion est intacte.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
january 5, 1945. They were in Royan during the bombing.
Decades later, they still remember those tragic hours
and their emotion is intact.
