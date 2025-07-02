Projection/documentaire Nous y étions première partie 1940-1944 L’occupation allemande Musée Royan
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR
Début : Mercredi 2025-07-02
fin : 2025-08-27
2025-07-02 2025-08-27
À partir de juin 1940, les troupes allemandes occupent Royan et la presqu’île d’Arvert pendant plusieurs années. Les témoins directs de cette période sont de plus en plus rares.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
From June 1940, German troops occupied Royan and the Arvert peninsula for several years. First-hand accounts of this period are increasingly rare.
German :
Ab Juni 1940 besetzten deutsche Truppen Royan und die Halbinsel Arvert mehrere Jahre lang. Direkte Zeugen dieser Zeit werden immer seltener.
Italiano :
Dal giugno 1940, le truppe tedesche occuparono Royan e la penisola di Arvert per diversi anni. Le testimonianze dirette di questo periodo sono sempre più rare.
Espanol :
A partir de junio de 1940, las tropas alemanas ocupan Royan y la península de Arvert durante varios años. Los testigos directos de este periodo son cada vez más escasos.
