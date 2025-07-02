Projection/documentaire Nous y étions première partie 1940-1944 L’occupation allemande Musée Royan

Projection/documentaire Nous y étions première partie 1940-1944 L’occupation allemande Musée Royan mercredi 2 juillet 2025.

Projection/documentaire Nous y étions première partie 1940-1944 L’occupation allemande

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-02 2025-08-27

À partir de juin 1940, les troupes allemandes occupent Royan et la presqu’île d’Arvert pendant plusieurs années. Les témoins directs de cette période sont de plus en plus rares.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

From June 1940, German troops occupied Royan and the Arvert peninsula for several years. First-hand accounts of this period are increasingly rare.

German :

Ab Juni 1940 besetzten deutsche Truppen Royan und die Halbinsel Arvert mehrere Jahre lang. Direkte Zeugen dieser Zeit werden immer seltener.

Italiano :

Dal giugno 1940, le truppe tedesche occuparono Royan e la penisola di Arvert per diversi anni. Le testimonianze dirette di questo periodo sono sempre più rare.

Espanol :

A partir de junio de 1940, las tropas alemanas ocupan Royan y la península de Arvert durante varios años. Los testigos directos de este periodo son cada vez más escasos.

L’événement Projection/documentaire Nous y étions première partie 1940-1944 L’occupation allemande Royan a été mis à jour le 2025-07-18 par Mairie de Royan