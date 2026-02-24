Projection Documentaire Nous y étions, troisième partie la libération de la Poche de Royan Musée Royan

Projection Documentaire Nous y étions, troisième partie la libération de la Poche de Royan

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-04-10 10:30:00

fin : 2026-04-24

2026-04-10

Avril 1945. Cinq ans après l’arrivée des premières troupes

allemandes à Royan et dans la presqu’île d’Arvert, neuf mois

après le débarquement des Alliés en Normandie, la Poche de

Royan est enfin libérée.

English :

April 1945. Five years after the arrival of the first German

troops arrived in Royan and the Arvert peninsula, and nine months

after the Allied landings in Normandy, the Poche de

Royan was finally liberated.

