Projection Documentaire Nous y étions, troisième partie la libération de la Poche de Royan Musée Royan

Projection Documentaire Nous y étions, troisième partie la libération de la Poche de Royan
Début : Vendredi 2026-04-10 10:30:00
fin : 2026-04-24
2026-04-10
Avril 1945. Cinq ans après l’arrivée des premières troupes
allemandes à Royan et dans la presqu’île d’Arvert, neuf mois
après le débarquement des Alliés en Normandie, la Poche de
Royan est enfin libérée.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
April 1945. Five years after the arrival of the first German
troops arrived in Royan and the Arvert peninsula, and nine months
after the Allied landings in Normandy, the Poche de
Royan was finally liberated.
