Projection documentaire – Regards sur le vivant Bibliothèque Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Projection documentaire – Regards sur le vivant

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Le fleuve retrouvé. Longtemps fortement aménagés pour être maîtrisés, les fleuves font aujourd’hui l’objet de projets visant à leur redonner davantage de place et à restaurer leurs équilibres naturels.

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Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

The Rediscovered River. Long heavily engineered to be controlled, rivers are now the focus of projects aimed at giving them more space and restoring their natural balance.

L’événement Projection documentaire – Regards sur le vivant Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence