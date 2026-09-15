Projection documentaire – Regards sur le vivant Bibliothèque Pierrelatte
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Projection documentaire – Regards sur le vivant
Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15 19:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Le fleuve retrouvé. Longtemps fortement aménagés pour être maîtrisés, les fleuves font aujourd’hui l’objet de projets visant à leur redonner davantage de place et à restaurer leurs équilibres naturels.
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Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
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English :
The Rediscovered River. Long heavily engineered to be controlled, rivers are now the focus of projects aimed at giving them more space and restoring their natural balance.
L’événement Projection documentaire – Regards sur le vivant Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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