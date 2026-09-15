Projection documentaire – Regards sur le vivant Bibliothèque Pierrelatte
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Projection documentaire – Regards sur le vivant
Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:30:00
fin : 2026-09-16 19:15:00
Date(s) :
2026-09-16
A l’affût du sauvage. Un documentaire qui suit le travail d’un photographe de nature, entre patience, observation et respect du vivant. Une immersion sensible au coeur du monde sauvage et du regard photographique. A partir de 10 ans.
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Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
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English :
In Search of the Wild. A documentary that follows the work of a nature photographer, blending patience, observation, and respect for all living things. A sensitive journey into the heart of the wild through the lens of a photographer. For ages 10 and up.
L’événement Projection documentaire – Regards sur le vivant Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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