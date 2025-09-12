Projection documentaire Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Projection documentaire Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron vendredi 12 septembre 2025.

Projection documentaire

Salle Le Chai 89 rue des sports Chéray Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 23:59:00

2025-09-12

Projection documentaire, exposition et témoignages autour des violences faites aux femmes et leurs résistances dans la guerre en Ukraine.

Salle Le Chai 89 rue des sports Chéray Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine oleronpourlukraine@gmail.com

English : Documentary screening

Documentary screening, exhibition and testimonies about violence against women and their resistance to war in Ukraine.

German : Dokumentarfilmvorführung

Dokumentarfilm, Ausstellung und Zeugenaussagen rund um die Gewalt gegen Frauen und ihren Widerstand im Krieg in der Ukraine.

Italiano :

Proiezione del documentario, mostra e testimonianze sulla violenza contro le donne e sulla loro resistenza durante la guerra in Ucraina.

Espanol : Proyección de documentales

Proyección de un documental, exposición y testimonios sobre la violencia contra las mujeres y su resistencia durante la guerra en Ucrania.

