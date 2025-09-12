Projection documentaire Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
Projection documentaire Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron vendredi 12 septembre 2025.
Projection documentaire
Salle Le Chai 89 rue des sports Chéray Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
2025-09-12
Projection documentaire, exposition et témoignages autour des violences faites aux femmes et leurs résistances dans la guerre en Ukraine.
Salle Le Chai 89 rue des sports Chéray Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine oleronpourlukraine@gmail.com
English : Documentary screening
Documentary screening, exhibition and testimonies about violence against women and their resistance to war in Ukraine.
German : Dokumentarfilmvorführung
Dokumentarfilm, Ausstellung und Zeugenaussagen rund um die Gewalt gegen Frauen und ihren Widerstand im Krieg in der Ukraine.
Italiano :
Proiezione del documentario, mostra e testimonianze sulla violenza contro le donne e sulla loro resistenza durante la guerra in Ucraina.
Espanol : Proyección de documentales
Proyección de un documental, exposición y testimonios sobre la violencia contra las mujeres y su resistencia durante la guerra en Ucrania.
