Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul

Ciné Manivel 12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:15:00

fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Inspiré par un rêve, Anil Eraslan se lance dans la réalisation d’un documentaire sur la scène d’improvisation libre d’Istanbul.

Aux côtés de ses ami.e.s musicien.ne.s, invité.e.s à raconter leurs rêves sonores et à les incarner en performances musicales, le film se transforme en un portrait fantasmagorique d’Istanbul, entre rêve et réalité.

Projection suivi d’un temps d’échange avec le réalisateur. .

Ciné Manivel 12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul Redon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT PAYS DE REDON