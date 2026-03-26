Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul Redon

Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul Redon jeudi 26 mars 2026.

Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul

Ciné Manivel 12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:15:00
fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :
2026-03-26

Inspiré par un rêve, Anil Eraslan se lance dans la réalisation d’un documentaire sur la scène d’improvisation libre d’Istanbul.

Aux côtés de ses ami.e.s musicien.ne.s, invité.e.s à raconter leurs rêves sonores et à les incarner en performances musicales, le film se transforme en un portrait fantasmagorique d’Istanbul, entre rêve et réalité.

Projection suivi d’un temps d’échange avec le réalisateur.   .

Ciné Manivel 12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul Redon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT PAYS DE REDON

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