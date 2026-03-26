Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul Redon
Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul Redon jeudi 26 mars 2026.
Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul
Ciné Manivel 12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:15:00
fin : 2026-03-26 21:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Inspiré par un rêve, Anil Eraslan se lance dans la réalisation d’un documentaire sur la scène d’improvisation libre d’Istanbul.
Aux côtés de ses ami.e.s musicien.ne.s, invité.e.s à raconter leurs rêves sonores et à les incarner en performances musicales, le film se transforme en un portrait fantasmagorique d’Istanbul, entre rêve et réalité.
Projection suivi d’un temps d’échange avec le réalisateur. .
Ciné Manivel 12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection Documentaire Sound Dreams of Istanbul Redon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT PAYS DE REDON
Prochains événements à Redon (Ille-et-Vilaine)
- Spectacle Une pièce sous influence Place du Parlement Redon — 26 mars 2026
- FILM MYSTERE, Ciné Manivel, Redon — 27 mars 2026
- Vide-grenier Rue guy Pabois Redon — 29 mars 2026
- Conférence L’avancée en âge en pleine santé Redon — 31 mars 2026
- Beubeu concert improvisé Redon — 3 avril 2026