Projection documentaire Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan Brioude

Projection documentaire Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan
rue pardige Brioude Haute-Loire
Début : 2025-11-13 20:00:00
fin : 2025-11-13 22:00:00
2025-11-13
Dans le cadre du festival ALIMENTerre, dASA, en partenariat avec le groupe local de Terre de Lien, organise une soirée projection-débat, le 13 novembre à partir de 20h00, au café associatif la Clef au 53 Rue de la Pardige à Brioude.
rue pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 66 64 80
English :
As part of the ALIMENTerre festival, dASA, in partnership with the local Terre de Lien group, is organizing a projection-debate evening on November 13, starting at 8:00 pm, at the café association La Clef, 53 Rue de la Pardige, Brioude.
German :
Im Rahmen des Festivals ALIMENTerre organisiert dASA in Partnerschaft mit der lokalen Gruppe von Terre de Lien einen Film- und Diskussionsabend am 13. November ab 20 Uhr im Café associatif la Clef in der 53 Rue de la Pardige in Brioude.
Italiano :
Nell’ambito del festival ALIMENTerre, dASA, in collaborazione con il gruppo locale Terre de Lien, organizza una serata di proiezione e dibattito il 13 novembre a partire dalle 20.00 presso il caffè associazione La Clef, 53 Rue de la Pardige, Brioude.
Espanol :
En el marco del festival ALIMENTerre, dASA, en colaboración con el grupo local Terre de Lien, organiza una velada de proyección y debate el 13 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el café asociación La Clef, 53 Rue de la Pardige, Brioude.
