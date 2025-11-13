Projection documentaire Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan Brioude

Projection documentaire Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan

Dans le cadre du festival ALIMENTerre, dASA, en partenariat avec le groupe local de Terre de Lien, organise une soirée projection-débat, le 13 novembre à partir de 20h00, au café associatif la Clef au 53 Rue de la Pardige à Brioude.

rue pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 66 64 80

English :

As part of the ALIMENTerre festival, dASA, in partnership with the local Terre de Lien group, is organizing a projection-debate evening on November 13, starting at 8:00 pm, at the café association La Clef, 53 Rue de la Pardige, Brioude.

German :

Im Rahmen des Festivals ALIMENTerre organisiert dASA in Partnerschaft mit der lokalen Gruppe von Terre de Lien einen Film- und Diskussionsabend am 13. November ab 20 Uhr im Café associatif la Clef in der 53 Rue de la Pardige in Brioude.

Italiano :

Nell’ambito del festival ALIMENTerre, dASA, in collaborazione con il gruppo locale Terre de Lien, organizza una serata di proiezione e dibattito il 13 novembre a partire dalle 20.00 presso il caffè associazione La Clef, 53 Rue de la Pardige, Brioude.

Espanol :

En el marco del festival ALIMENTerre, dASA, en colaboración con el grupo local Terre de Lien, organiza una velada de proyección y debate el 13 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el café asociación La Clef, 53 Rue de la Pardige, Brioude.

