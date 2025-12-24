PROJECTION DOCUMENTAIRES ARCHIVES, Montpellier

PROJECTION DOCUMENTAIRES ARCHIVES

Archives départementales Montpellier Hérault

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Deux documentaires

Les rafles de 42 réalisé par les Archives de l’Hérault

durée 29 minutes

Dans l’œil de l’occupant documentaire de Public Sénat sur les quatre années de l’Occupation de la France à travers des archives inédites les films amateurs tournés par les soldats allemands et les milliers de lettres envoyées à leurs proches. Il s’agit d’un autre regard sur cette période, à partir d’images personnelles.

durée 55 minutes

Tout public Entrée libre et gratuite.

Réservation de places possible dans l'agenda en ligne de Pierresvives.

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

