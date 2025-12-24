PROJECTION DOCUMENTAIRES ARCHIVES, Montpellier
PROJECTION DOCUMENTAIRES ARCHIVES
Archives départementales Montpellier Hérault
Deux documentaires
Les rafles de 42 réalisé par les Archives de l’Hérault
durée 29 minutes
Dans l’œil de l’occupant documentaire de Public Sénat sur les quatre années de l’Occupation de la France à travers des archives inédites les films amateurs tournés par les soldats allemands et les milliers de lettres envoyées à leurs proches. Il s’agit d’un autre regard sur cette période, à partir d’images personnelles.
durée 55 minutes
Tout public Entrée libre et gratuite.
Réservation de places possible dans l’agenda en ligne de Pierresvives. .
