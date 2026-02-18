Projection documentaires Des destins et des lieux Médiathèque de Morez Hauts de Bienne
Médiathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Redécouvrez la Bourgogne Franche Comté d’une façon originale ! Projection de films courts sur les personnages illustres de Bourgogne Franche-Comté, commentés par la réalisatrice Ana-Maria Bell. Plongez dans l’univers de Louis Pasteur, Gustave Courbet, Colette, et d’autres grandes figures, grâce à des portraits instructifs et dynamiques.
Gratuit
Ados et adultes .
Médiathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr
