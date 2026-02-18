Projection documentaires Des destins et des lieux Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Projection documentaires Des destins et des lieux

Médiathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Redécouvrez la Bourgogne Franche Comté d’une façon originale ! Projection de films courts sur les personnages illustres de Bourgogne Franche-Comté, commentés par la réalisatrice Ana-Maria Bell. Plongez dans l’univers de Louis Pasteur, Gustave Courbet, Colette, et d’autres grandes figures, grâce à des portraits instructifs et dynamiques.

Gratuit

Ados et adultes .

Médiathèque de Morez 10 quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

