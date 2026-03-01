Projection documentaires revisitez la Franche-Comté à travers ses personnages illustres Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Projection documentaires revisitez la Franche-Comté à travers ses personnages illustres Place Jean Jaurès Hauts de Bienne jeudi 26 mars 2026.
Projection documentaires revisitez la Franche-Comté à travers ses personnages illustres
Place Jean Jaurès Médiathèque de Morez Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Redécouvrez la Bourgogne Franche-Comté d’une façon originale ! Projection de films courts sur les personnages illustres de Bourgogne Franche-Comté, commentés par la réalisatrice Ana-Maria Bell. Plongez dans l’univers de Louis Pasteur, Gustave Courbet, Colette, et d’autres grandes figures, grâce à des portraits instructifs et dynamiques.
Gratuit
Ados et adultes .
Place Jean Jaurès Médiathèque de Morez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr
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L’événement Projection documentaires revisitez la Franche-Comté à travers ses personnages illustres Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE