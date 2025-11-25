Projection d’opéra Cendrillon Place de la Gare Royan
Projection d’opéra Cendrillon Place de la Gare Royan mardi 25 novembre 2025.
Projection d’opéra Cendrillon
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-25 20:15:00
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Obligée de rester à la maison et exploitée par ses belles-sœurs trop gâtées, Cendrillon mène une vie ennuyeuse et triste, jusqu’au jour où elle vient en aide à une femme mystérieuse…
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
Forced to stay at home and exploited by her spoiled stepsisters, Cinderella leads a dull and sad life, until the day she comes to the aid of a mysterious woman?
German :
Cinderella, die zu Hause bleiben muss und von ihren verwöhnten Stiefschwestern ausgenutzt wird, führt ein langweiliges und trauriges Leben, bis sie eines Tages einer mysteriösen Frau hilft
Italiano :
Costretta a rimanere a casa e sfruttata dalle sorellastre viziate, Cenerentola conduce una vita monotona e triste, fino al giorno in cui viene in aiuto di una donna misteriosa?
Espanol :
Obligada a quedarse en casa y explotada por sus malcriadas hermanastras, Cenicienta lleva una vida aburrida y triste, hasta el día en que acude en ayuda de una misteriosa mujer?
