Projection d’opéra La Fille mal gardée Place de la Gare Royan

Projection d’opéra La Fille mal gardée

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:15:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle.

.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

Lise, the widow Simone’s only daughter, is in love with the young farmer Colas, but her mother has much more ambitious plans for her.

German :

Lise, die einzige Tochter der Witwe Simone, ist in den jungen Bauern Colas verliebt, doch ihre Mutter hegt weitaus ehrgeizigere Pläne für sie.

Italiano :

Lise, l’unica figlia della vedova Simone, è innamorata del giovane contadino Colas, ma sua madre ha progetti molto più ambiziosi per lei.

Espanol :

Lise, la única hija de la viuda Simone, está enamorada del joven granjero Colas, pero su madre tiene planes mucho más ambiciosos para ella.

L’événement Projection d’opéra La Fille mal gardée Royan a été mis à jour le 2025-09-24 par Mairie de Royan