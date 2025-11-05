Projection d’opéra La Fille mal gardée Place de la Gare Royan
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2025-11-05 20:15:00
2025-11-05
Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
Lise, the widow Simone’s only daughter, is in love with the young farmer Colas, but her mother has much more ambitious plans for her.
German :
Lise, die einzige Tochter der Witwe Simone, ist in den jungen Bauern Colas verliebt, doch ihre Mutter hegt weitaus ehrgeizigere Pläne für sie.
Italiano :
Lise, l’unica figlia della vedova Simone, è innamorata del giovane contadino Colas, ma sua madre ha progetti molto più ambiziosi per lei.
Espanol :
Lise, la única hija de la viuda Simone, está enamorada del joven granjero Colas, pero su madre tiene planes mucho más ambiciosos para ella.
