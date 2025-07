Projection d’opéra avenue de Silvacane La Roque-d’Anthéron

Projection d'opéra avenue de Silvacane La Roque-d'Anthéron mercredi 16 juillet 2025.

Projection d’opéra

Mercredi 16 juillet 2025.

21h30. avenue de Silvacane Abbaye de Silvacane La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône

Projection sur la façade l’abbaye de Silvacane

En partenariat avec le Festival d’Art lyrique d’Aix en Provence, projection de l’opéra « Louise » de Gustave Charpentier sur la façade de l’Abbaye de Silvacane.

Direction musicale Giacomo Sagripanti et mise en scène Cristof Loy

Pique-nique possible dès 20h30 dans les jardins de l’abbaye .

avenue de Silvacane Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 41 69

English :

Projection on the façade of Silvacane Abbey

German :

Projektion auf die Fassade der Abtei von Silvacane

Italiano :

Proiezione sulla facciata dell’Abbazia di Silvacane

Espanol :

Proyección sobre la fachada de la Abadía de Silvacane

