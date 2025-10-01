Projection d’opéra Tosca Place de la Gare Royan
Projection d’opéra Tosca Place de la Gare Royan mercredi 1 octobre 2025.
Projection d’opéra Tosca
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 19:45:00
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Dans une Rome ravagée par la guerre, Floria Tosca et Mario Cavaradossi vivent l’un pour l’autre, et pour leur art.
.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
In war-torn Rome, Floria Tosca and Mario Cavaradossi live for each other, and for their art.
German :
In einem vom Krieg zerstörten Rom leben Floria Tosca und Mario Cavaradossi füreinander und für ihre Kunst.
Italiano :
Nella Roma devastata dalla guerra, Floria Tosca e Mario Cavaradossi vivono l’uno per l’altra e per la loro arte.
Espanol :
En una Roma devastada por la guerra, Floria Tosca y Mario Cavaradossi viven el uno para el otro y para su arte.
L’événement Projection d’opéra Tosca Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan