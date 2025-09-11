PROJECTION D’OUVERTURE DU FESTIVAL WHAT A TRIP ! Montpellier

PROJECTION D’OUVERTURE DU FESTIVAL WHAT A TRIP ! Montpellier jeudi 11 septembre 2025.

PROJECTION D’OUVERTURE DU FESTIVAL WHAT A TRIP !

29 Boulevard Sarrail Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Le festival international du film de voyage et d’aventure What a Trip ! revient à Montpellier du 22 au 28 septembre 2025. Pour lancer cette nouvelle édition, le public est invité à une soirée d’ouverture exceptionnelle le jeudi 11 septembre à 19h , entre sommets alpins et horizons nomades.

Le festival international du film de voyage et d’aventure What a Trip ! revient à Montpellier du 22 au 28 septembre 2025. Pour lancer cette nouvelle édition, le public est invité à une soirée d’ouverture exceptionnelle le jeudi 11 septembre à 19h , entre sommets alpins et horizons nomades.

Au-delà des cîmes Un film de Rémy Tézier

Dans ce film, Catherine Destivelle, alpiniste de renommée mondiale et Présidente du jury du festival 2025., nous emmène sur les sommets mythiques du massif du Mont-Blanc. Avec ses proches, elle partage des ascensions à la fois impressionnantes et émouvantes la face Est du Grand Capucin avec Pauline, son ancienne élève ; l’aiguille du Grépon avec Claire, sa sœur cadette ; ou encore l’Aiguille Verte avec ses amis Lothar et Gaby.

Tarif 7 € Billetterie en ligne

Avant-première NOMADES 20h15 Une série documentaire (3×30’) d’Alexandre Pierrin, produite par France TV à Montpellier

Et si l’avenir appartenait aux nomades ? Entre #vanlife, #tinyhouse ou #digitalnomad, ce documentaire explore la vie itinérante de celles et ceux qui ont choisi un autre rapport au travail, à la famille et au territoire. Une immersion sensible et contemporaine dans ce mode de vie en pleine expansion.

Entrée gratuite

Le film sera suivi d’un échange avec Alexandre Perrin

Inscription gratuite pour Nomade en ligne .

29 Boulevard Sarrail Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The What a Trip! international travel and adventure film festival returns to Montpellier from September 22 to 28, 2025. To launch this new edition, the public is invited to an exceptional opening evening on Thursday September 11 at 7pm, set between Alpine peaks and nomadic horizons.

German :

Das internationale Festival für Reise- und Abenteuerfilme What a Trip! kehrt vom 22. bis 28. September 2025 nach Montpellier zurück. Um die neue Ausgabe zu eröffnen, ist das Publikum zu einem außergewöhnlichen Eröffnungsabend am Donnerstag, den 11. September um 19 Uhr eingeladen, der zwischen Alpengipfeln und nomadischen Horizonten stattfindet.

Italiano :

Il festival internazionale del cinema di viaggio e d’avventura What a Trip! torna a Montpellier dal 22 al 28 settembre 2025. Per lanciare questa nuova edizione, il pubblico è invitato a un’eccezionale serata di apertura, giovedì 11 settembre alle 19.00, tra cime alpine e orizzonti nomadi.

Espanol :

El festival internacional de cine de viajes y aventuras What a Trip! vuelve a Montpellier del 22 al 28 de septiembre de 2025. Para inaugurar esta nueva edición, se invita al público a una noche de apertura excepcional el jueves 11 de septiembre a las 19:00, entre cumbres alpinas y horizontes nómadas.

L’événement PROJECTION D’OUVERTURE DU FESTIVAL WHAT A TRIP ! Montpellier a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT MONTPELLIER