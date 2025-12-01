Projection du ballet Le Parc avec la micro folie Route du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde

Projection du ballet Le Parc avec la micro folie Route du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde mercredi 10 décembre 2025.

Route du Petit Village Médiathèque Danièle MITTERAND Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

La Micro-Folie vous propose une projection du ballet LE PARC, d’Angelin Preljocaj, crée pour l’Opéra National de Paris en 1994. Un ballet intemporel où il est question d’amour.

Durée 1h40.

Un goûter sera offert à la fin du spectacle. .

